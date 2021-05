Politik in Wülfrath : Neues Familienzentrum kommt unter die Regie des DRK

Politik in Wülfrath

Wülfrath Große Einigkeit herrschte im Wülfrather Jugendhilfeausschuss. Die meisten Abstimmungen endeten ohne Gegenstimmen und Enthaltungen.

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wülfrath tagte am Mittwoch in der Turnhalle an der Goethestraße unter Leitung des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Preuß.