Rathaus in Wülfrath : Das Bürgerbüro bietet Extratermine für Reisepässe

Wülfrath Tschüss Corona – wir sind dann mal weg: Weil viele Bürger in den Ferien verreisen wollen, hat das Bürgerbüro zurzeit viel zu tun. Denn viele Menschen brauchen jetzt frische Ausweise und Reisepässe.

Mit dem Beginn der Reisezeit und nach den Lockerungen der Corona-Regeln möchten viele Wülfrather verreisen und benötigen neue Ausweisdokumente. Deshalb bietet das Bürgerbüro bietet einen besonderen Service für Personen an, die einen bereits beantragten und fertigen Ausweis oder Pass abholen möchten. Die Ausweisdokumente können ohne Termin am Donnerstag, 20. Mai, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr am Fenster des Rathaus-Foyers abgeholt werden.

Zudem bietet das Bürgerbüro an zwei Samstagen Sonderöffnungszeiten für die Beantragung und Abholung von Ausweisdokumenten an. Das Bürgerbüro öffnet am Samstag, 22. Mai, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr – und am Samstag, 5. Juni, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr. Dabei handelt es um Sonderöffnungen ohne Terminvergabe, so die Stadt. Selbstverständlich müssten die Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen eingehalten werden – sowohl im Rathaus als auch in Warteschlangen vor dem Rathaus ist eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Mindestabstände von 1,5 Metern sind einzuhalten. Ein Händedesinfektionsspender hängt zur Benutzung im Eingangsbereich des Rathauses.