Ratinger Energiegipfel : CDU will Ältestenrat zu Energiekrise

Ratingen Stadt und Politik sollen ein konkretes Maßnahmenpaket schnüren. Zentrale Frage: Wo bestehen noch Einsparpotenziale? „Wir müssen gemeinsam Lösungen finden“, so Stefan Heins, Fraktionsvorsitzender der Ratinger CDU.

(kle) Das Thema betrifft alle und sorgt für erheblichen Gesprächsbedarf. Die CDU schlägt vor, dass sich die Stadt gemeinsam mit Verwaltung und allen Fraktionen im Rat auf die drohende Versorgungsknappheit vorbereitet. In einer Ältestenratssitzung sollen dazu überfraktionelle Abstimmungen stattfinden, bevor konkrete Vorschläge in die Ausschüsse gehen.

Zentrale Frage: Wo bestehen noch Einsparpotenziale? „Wir müssen gemeinsam Lösungen finden“, so Stefan Heins, Fraktionsvorsitzender der Ratinger CDU. Politisches Konkurrenzdenken dürfe nur eine untergeordnete Rolle spielen. „Zugleich dürfte ein gemeinsam ausgearbeitetes Konzept auf mehr Zustimmung in der Bevölkerung treffen als im Fall einzelner Vorschläge“, so Heins. Nach der Ältestenratssitzung sollen die Ideen zusammengetragen werden und dann in den entsprechenden Ausschüssen behandelt werden. Klar ist, so Heins, dass man kein ideologisches Klein-Klein ausarbeiten möchte. Stattdessen müsse die Ausarbeitung wirksame Maßnahmen enthalten, die kurzfristig umgesetzt werden können.