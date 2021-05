Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kreis meldet fünf weitere Todesfälle

Kreis Mettmann 47 neue Corona-Erkrankungen meldet der Kreis Mettmann für Dienstag. Die Zahl der Infizierten liegt um 267 unter dem Niveau vom Dienstag voriger Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1235 Infizierte erfasst, 196 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 94 (-12; 3 neu erkrankt, 15 genesen), in Haan 59 (-13; 13 genesen), in Heiligenhaus 70 (-13; 3 neu, 16 genesen), in Hilden 111 (-12; 9 neu, 21 genesen), in Langenfeld 161 (-21; 4 neu, 25 genesen), in Mettmann 75 (-9; 2 neu, 11 genesen), in Monheim 115 (-38; 2 neu, 37 genesen), in Ratingen 228 (-28; 7 neu, 34 genesen), in Velbert 279 (-40; 17 neu, 56 genesen) und in Wülfrath 43 (-10; 10 genesen).