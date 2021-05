Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Inzidenzwert sinkt auf rund 117

Kreis Mettmann 81 Corona-Neuerkrankungen meldet das Kreisgesundheitsamt für Dienstag; 34 mehr als für Montag, aber 65 weniger als vor einer Woche. Erneut gab es zwei Sterbefälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1192 Infizierte erfasst, 43 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 84 (-10; 5 neu erkrankt, 15 genesen), in Haan 51 (-8; 1 neu, 9 genesen), in Heiligenhaus 62 (-8; 3 neu, 11 genesen), in Hilden 108 (-3; 9 neu, 8 genesen), in Langenfeld 163 (+2; 18 neu, 15 genesen), in Mettmann 72 (-3; 3 neu, 6 genesen), in Monheim 116 (+1; 7 neu,6 genesen), in Ratingen 225 (-3; 17 neu, 20 genesen), in Velbert 275 (-4; 18 neu, 2 genesen) und in Wülfrath 36 (-7, 6 genesen).