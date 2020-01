Einsatz in Krefeld : Vier Räuber überfallen Café

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Vier Täter haben in der Nacht zu Montag ein Café an der Gladbacher Straße überfallen. Gegen 4.10 Uhr bedrohten sie Betreiber und Gäste mit Schusswaffen und drängten alle Anwesenden in den hinteren Bereich des Lokals.

Dabei schlug ein Täter einem 44-jährigen Gast mit der Waffe gegen den Hinterkopf. Die Männer forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Aufforderung kamen alle elf Gäste nach. Anschließend flüchteten die Räuber mit Auto und Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Täter sollen sich in serbischer Sprache unterhalten haben. Ein Mann ist 1,70 Meter groß, 45 Jahre alt und von stabiler Statur. Er trägt Bart und kurze schwarze Haare, eine schwarze Jacke und Wollmütze. Ein weiterer Mann ist 1,90 Meter groß, 45 Jahre alt, schlank und trägt lange blonde Haare. Die anderen Täter wurden nicht beschrieben. Hinweise an Rufnummer 02151 6340 erbeten.

(sti)