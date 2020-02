Verkehrsstatistik 2019 Krefeld : 100 Kinderunfälle auf Krefelds Straßen

Krefeld Die Zahl der Verkehrsunfälle in Krefelds ist im vergangenen Jahr auf 9112 gestiegen. Die Zahl der im Straßenverkehr verletzten Kinder ist von 73 auf 100 gestiegen. Ein Zuwachs von 37 Prozent“, so Polizeirätin Verena Fischer.

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Krefelds ist im vergangenen Jahr auf 9112 gestiegen. Das sind 433 mehr als in 2018. In 8360 Fällen blieb es bei Sachschäden. Bei 752 Unfällen wurden 898 Menschen verletzt, 55 Unfälle mit Verletzten mehr als 2018, die Zahl der Verletzten stieg um 66. Vier Personen starben auf den Straßen der Seidenstadt. „Die Zahl der im Straßenverkehr verletzten Kinder ist von 73 auf 100 gestiegen. Ein Zuwachs von 37 Prozent“, so Polizeirätin Verena Fischer, Leiterin der Direktion Verkehr, bei der Präsentation der Zahlen für 2019. Bei den Senioren stieg die Zahl der Verletzten von 110 auf 146. 33 Prozent mehr als im Vorjahr.