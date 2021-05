Zahl der beschädigten Autos in Dinslaken erhöht sich auf 38 : Spiegel zerschlagen, Reifen zerstochen, Scheiben zertrümmert

Die Polizei fahndet nach Reifenstechern, die sich am Wochenende in Dinslaken an geparkten Autos zu schaffen gemacht haben (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Die Polizei hat am Dienstag weitere beschädigte Fahrzeuge gemeldet. In Dinslaken haben Chaoten in blinder Zerstörungswut insgesamt 38 Autos demoliert.

Die Zahl der Fahrzeuge, die unbekannte Chaoten in der Nacht von Sonntag auf Montag in Dinslaken beschädigt haben, ist gestiegen. Am Montag war die Polizei von 22 demolierten Autos ausgegangen. Am Dienstagnachmittag meldete sie 38 Fälle.

In den meisten Fällen zerstachen die Täter Reifen, zerstörten Scheiben und Außenspiegel. Die Fahrzeuge standen an der Katharinenstraße, Claudiastraße, Talstraße, Haldenstraße, Paulastraße, Franziskaweg, Augustastraße, Weißenburgstraße, Klarastraße, Marienstraße und Industriestraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesen Bereichen etwas Auffälliges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02064 622-0 bei der Polizei Dinslaken zu melden.

(RP)