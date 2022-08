Bürgerbeteiligung erwünscht : Krefeld auf dem Weg zur Smart City

Krefeld Die Stadt Krefeld soll künftig modern gestaltet sein und ihr Service-Angebot verbessern. Auf dem Weg zur Smart City bittet die Verwaltung um die Mithilfe aller Bürger. Dazu gibt es auch Bürgerbefragungen im Internet.

„Die Digitalisierung geht mit großen Schritten voran– die Möglichkeiten und Chancen für die Stadt sind schier unbegrenzt“, erklärt Markus Lewitzki als Verantwortlicher für die Digitale Entwicklung der Stadt. „Deswegen ist es wichtig, zu definieren, was uns in Krefeld besonders wichtig ist. Und dabei brauchen wir die Hilfe von all denjenigen, die Krefeld am besten kennen.“

In der VHS in Krefeld

Auftaktveranstaltung war jetzt der „Tag der Smart City“ in der Volkshochschule. Unterschiedliche Aussteller zeigten an Beispielen, wie digitale Lösungen zukünftig unseren Alltag erleichtern, Prozesse verbessern und Energie einsparen können. Gleichzeitig wurden die Besucher aufgefordert, an großen Boards zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen mitzuarbeiten. Die Vor-Ort-Befragung bildete die nun laufende Online-Befragung im gleichen Umfang ab. So galt es unter dem Slogan „Krefeld im Spiegel“, Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken der Stadt zu benennen. In einem benachbarten Raum wurden spielerisch Bedürfnisse abgefragt. Durch den Einwurf von Bällen in große Stelen konnte man für Prioritäten der zukünftigen Strategie abstimmen. Anhand der Ergebnisse wird ein Ranking für die Kategorien „Umwelt und ökologische Nachhaltigkeit“, „Mobilität“, „Bildung und Teilhabe“, „Leben, Arbeiten und Wohnen“, „Wirtschaft und Logistik“ und „Digitale Infrastruktur und Verwaltung“ erstellt.