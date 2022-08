Unfall in Krefeld : Streifenwagen überquert Kreuzung bei Rot – drei Verletzte

Drei Personen wurden bei einem Unfall in Krefeld verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Krefeld Mit einem Streifenwagen kollidierte am Samstag in Krefeld an einer Kreuzung ein Pkw. Drei Personen wurden verletzt.

In Krefeld hat am Samstag ein Streifenwagen im Einsatz eine Kreuzung bei roter Ampel überquert und ist mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden dabei am Samstag schwer verletzt, der Beifahrer im Streifenwagen leicht, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei hat im Einsatz Sonderrechte, die es erlauben, Kreuzungen bei Rot zu überqueren. Die 24-jährige Fahrerin des Polizeiwagens hat sich den Angaben zufolge in den Kreuzungsbereich getastet. Sie, der 43-jährige Fahrer des anderen Autos und der 22-jährige leichtverletzte Beamte vom Beifahrersitz kamen in umliegende Krankenhäuser. Die beiden schwer beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

