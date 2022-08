In der VHS in Krefeld : Innovation und Technik am Tag der Smart City

Innovation und Technik am Tag der Smart City

In der VHS in Krefeld

Krefeld Ob dimmbare Laterne, intelligente Kniebandagen oder Lieferroboter: Der Tag der Smart City in der VHS ließ ahnen, wie die Technik der Zukunft unseren Alltag erleichtern könnte. Die Besucher konnten zudem ihre Wünsche äußern.

Eine schlaue Laterne, die man über Mobilfunk steuern kann, war nur eine digitale Neuheit, die Besucher in der Volkshochschule entdecken konnten. Mittwoch, 17. August war der „Tag der Smart City“ in Krefeld. Ziel der Veranstalter war es, die Krefelder am Entwurf einer digitaleren Stadt teilnehmen und teilhaben zu lassen.