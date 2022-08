Noch zwei Wochen bis um Start : HSG tut sich im Test gegen Ratingen schwer

Torwart Sven Bartmann (re.) und Neuzugang Christopher Klasmann schauten sich das Spiel gegen Ratingen von der Bank aus an. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Der Handball-Drittligist gewann unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Viertligisten erst in der Schlussphase mit 32:31. Aktuell leiden die Eagles immer noch unter erheblichen Personalproblemen.

Gut zwei Wochen vor dem Meisterschaftsstart war beim Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein am Donnerstagabend in der Glockenspitzhalle im Testspiel gegen den Viertligisten Ratingen eine Menge Sand im Getriebe. Erst in der Schlussphase sorgten die Eagles für den glücklichen 32:31 (15:17)-Sieg.