Krefelds Fuß des Jahres 2022 Krefelder bietet mumifizierten Fuß im Internet an

Ende April meldet sich ein anonymer Anrufer beim Zoll und gibt an, ein Krefelder würde bei „eBay Kleinanzeigen“ einen Mumienfuß verkaufen. Die Behörden gehen dem Verdacht nach und finden einen mumifizierten Unterschenkel mit Fuß. Der Verkäufer gibt an, seine Eltern hätten den Fuß Anfang der 1980er Jahre von einem Ägyptenurlaub nach Deutschland mitgebracht. Ein Ägyptologe bestätigt, dass das Körperteil aus der ägyptischen Antike stammt. Der Verkäufer hat sich nicht strafbar gemacht. Der mumifizierte Fuß wird an einen ägyptischen Botschafter übergeben.