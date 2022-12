Krefelds Absturz des Jahres 2022 Pinguine nur noch in der Zweiten Liga

So schmerzhaft dies für die Fans und die Stadt auch ist: Der Abstieg kam nicht überraschend. Er war die Folge einer mehrjährigen Entwicklung mit wirtschaftlichen Turbulenzen, die am Ende mit dem sportlichen Abstieg bezahlt wurde. Freilich wäre er zu verhindern gewesen, denn die finanzielle Situation war dank des Investors relativ stabil. Doch er hatte seinem Statthalter freie Hand gelassen, was dieser nicht zu schätzen und nutzen wusste. Sergey Savaljev war (zu) jung und davon getrieben, als Chef möglichst alles alleine machen zu wollen. Dass er darauf verzichtete, sportlich kompetente Mitarbeiter um sich zu scharen, war der entscheidende Fehler. Er hatte das Sagen und verzichtete auf Teamwork – der Niedergang.