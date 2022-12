Krefelds Ausflug des Jahres 2022 Baustart im Zoo: Erstes Freigehege im Affenpark ist fertig

Der Anfang ist gemacht: Im Zoo haben die Arbeiten am Artenschutzzentrum Affenpark begonnen. Als erste Menschenaffen dürfen sich Anfang September die Schimpansen Bally und Limbo über ein Freigehege freuen. Das 49-jährige Weibchen und der 29-jährige Jungspund hatten den schrecklichen Brand in der Silvesternacht 2020 überlebt und waren seitdem in einem für Besucher nicht-einsehbaren Innengehege im Gorilla-Haus untergebracht. Tierrechtler und Zoogegner hatten diese Art der Haltung massiv kritisiert. Nun können die beiden Schimpansen endlich frische Luft schnuppern und sich auf der bis zu sieben Meter hohen Anlage mit einem Raumvolumen von über 800 Kubikmeter aufhalten. Auch das Außengehege ist für Besucher nicht zugänglich. Allerdings sollen künftig Bilder auf der Homepage des Zoos zu sehen sein.