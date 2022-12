Krefelds Kauf des Jahres 2022 Die Jagd nach Holz für den Ofen

Krefeld · Was während des Lockdowns das Klopapier war, ist 2022 Brennmaterial. In großen Mengen horten die Krefelder alles, was sich im Ofen verfeuern lässt, um für eine Energiekrise gerüstet zu sein.

29.12.2022, 10:55 Uhr

Immer mehr Krefelder nutzen die Wärme eines Ofens. Foto: dpa/Silas Stein