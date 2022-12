Krefelder Denkmal des Jahres 2022 Abrissverbot für die historische Getreidemühle im Hafen

Der fast 120 Jahre alte Rheinhafen behält eines seiner markantesten Gebäude direkt an der Einfahrt zum Wendebecken: Die Klage der Eigentümer der früheren Roggen- und Gerstenmühle Reinhold Becker von 1907 – besser bekannt als Roters & Buddenberg – darf laut Verwaltungsgericht Düsseldorf nicht abgerissen werden. Die Richter dort entschieden zuvor in einem anderen Verfahren, dass das Objekt zu Recht in die Denkmalliste der Stadt Krefeld aufgenommen worden war. Die Argumente der Kläger, die Immobilie lasse sich nicht wirtschaftlich nutzen, verfingen nicht. Es sei überhaupt nicht einkalkuliert worden, dass nicht alle Gebäude unter Schutz stünden. Nach einem Abriss der nicht in der Denkmalliste aufgeführten Bauwerke würde eine Fläche zur Verfügung stehen, die eine wirtschaftliche Nutzung voraussichtlich ermögliche. Darüber hinaus hätten die Eigentümer sich nicht ernsthaft mit einem Kaufinteressenten beschäftigt, der bereits ein ähnliches, ebenfalls denkmalgeschütztes Objekt in direkter Nachbarschaft in Krefeld bewirtschafte.