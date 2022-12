Krefelds Rückkehr des Jahres 2022 Der KFC spielt wieder in der Grotenburg

Doch all das zählte an diesem 23. April nicht mehr. Die Besucher waren einfach nur glückselig, dass der Verein wieder in der Stadt spielen konnte. Nicht wenige hatten Tränen in den Augen, als sie die Stadiontore passierten, als sie Freunde und Bekannte wieder trafen, die sie lange nicht gesehen hatten, mit denen sie die Liebe zu den Blau-Roten verbindet. Dieses Miteinander, diese Gemeinschaft stand an jenem 23. April im Vordergrund, nicht das Sportliche. Dass Fußball gespielt wurde, war beinahe nebensächlich, entsprechend nahmen es nahezu alle gelassen hin, dass ihr Verein bei dem Comeback sogar gegen den Mit-Absteiger VfB Homberg sang- und klanglos mit 0:4 verlor. Ja, so komisch es klingt: dieser Tag auf den Betonstufen mit dieser bitteren Niederlage schürte die Hoffnung auf bessere Zeiten.