Spinne des Jahres Bananenspinne hält Supermarkt in Elfrath in Atem

Krefeld · (vo) Es war der erste Fund dieser Art in Krefeld: In einem Supermarkt in Elfrath ist am 31. Januar in einer Bananenkiste eine große exotische Spinne entdeckt worden. Die Mitarbeiter alarmierten die Feuerwehr – zu Recht, denn es gibt Bananenspinnen, die für Menschen tödlich sein können.

29.12.2022, 10:22 Uhr

Es war eine Warmhaus-Riesenkrabbenspinne. Foto: Feuerwehr