Krefelds Idee des Jahres 2022 Uerdingen bekommt ein Schotten-Muster

Das Muster in den Farben des Uerdinger Stadtwappens, also in Blau, Rot, Goldgelb und Schwarz, entwarf ein waschechter Kilt-Macher, ein Schotte, der Kiltmuster webt. Im Internet stimmten die Social-Media-Nutzer über das Muster ab, und von der Stadt Krefeld bekam Frank Langen die Erlaubnis, den Namen Uerdingen für das Muster verwenden zu dürfen. Nun ist er da: der Prototyp des Uerdinger Tartans. Und Langen sagt: „Damit fühl ich mich wie ein Highlander aus Uerdingen.“