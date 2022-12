Umweltstreit des Jahres Der Kampf um den Surfpark als Lehrstück

(vo) Als der Plan bekannt wurde, herrschte Euphorie: Krefeld sollte mit einem Surfpark am Elfrather See ein herausragendes Freizeitangebot im boomenden Surfparkgeschäft bekommen. Die Zahlen waren beeindruckend: Ab 2023 sollen 200.000 Sport- und Freizeitbegeisterte jährlich den Surf-Park besuchen. 25 Millionen Euro will der Projektentwickler Elakari aus Monheim mit Gastronomie, Camping, Naherholung und Events auf 90.000 Quadratmetern Fläche investieren. Die Verwaltung mit Oberbürgermeister Frank Meyer sah ein Infrastrukturprojekt, das den Elfrather See, am Ende Krefeld aufwerten sollte und das die Verwaltung von Anfang an stark unterstützte. Doch die Eurphorie verflog rasch. Mittlerweile herrscht ein zähes Ringen in der Öffentlichkeit um die rechtliche Zulässigkeit und überhaupt die Deutungshoheit über das Projekt: Ist es nun ein infrastruktureller Glücksfall oder eine Klimasünde samt Rechtsbruch gegen die Klimagesetzgebung?