Krefelder Fußspur des Jahres 2022 Dem Wolf auf der Spur

Der Schäfer der Heidschnucken ist entsetzt über die Angriffe. Alle getöteten Heidschnucken seien trächtig gewesen, sagt er und betont, dass er die Zucht nur als Hobby betreibe. Vergeblich habe er versucht, an Wolfszäune zu kommen, die das Lanuv kostenfrei an Schäfer abgebe, um Weidetiere zu schützen. Doch diese Zäune gab es nicht mehr. In seiner Not muss der Schäfer seine Tiere auf engstem Raum halten, da er die Weide nicht nutzen kann. Seit dem Wolfsriss seien die Heidschnucken regelrecht traumatisiert, klagt der Züchter, und hätten Angst vor jedem Hund.