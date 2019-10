Historische Atlanten in Krefeld : Als Kalifornien noch eine Insel war

Historische Atlanten in Krefeld

Krefeld Das Museum Burg Linn verfügt über eine wertvolle Sammlung seltener und historisch bedeutsamer Atlanten. Der „Atlas minor“ von Visscher aus dem 17. Jahrhundert wird derzeit in Berlin restauriert. Einblicke in ein Weltverständnis einer anderen Zeit.

Als am 12. Oktober 1492 ein Schiff an unbekanntem Land anlegte, war das ein Markstein der Weltgeschichte: Christoph Columbus hatte Amerika entdeckt. Ein neuer Erdteil: die Neue Welt. Die Geschichte der Seefahrt änderte sich – und damit die Geschichte der Menschheit. Der Forscherdrang, Neuland zu erkunden, war nicht mehr zu bremsen. Die Menschen wollten sich Bilder von der Welt machen. Dazu brauchten sie Karten. Es war der Beginn einer neuen Branche, die im 17. Jahrhundert ihre Blütezeit hatte: Kartographie und Verlag.

Die Bilder der Welt waren vor allem prachtvoll. Denn sie waren teuer. Eine Entdeckerflotte aufs Meer zu schicken, das kostete viel Geld, das nur die großen Königshäuser und Regenten ausgeben konnten. „Für die Seefahrt waren Karten überlebensnotwendig“, sagt Christoph Dautermann, stellvertretender Leiter des Museums Burg Linn. Das Haus verfügt über eine kostbare Sammlung prachtvoller Atlanten. Viele sind von Zeit und Licht geschädigt und benötigen dringend eine Restaurierung, das Papier droht zu zerfallen, die Farben verblassen oder schädigen mit giftigen Partikeln den Untergrund, auf den sie aufgebracht worden sind. Ein hervorragendes Beispiel ist der „Atlas Minor“ von Nicolaes Visscher aus dem 17. Jahrhundert, der zurzeit von Experten in Berlin restauriert wird. Er zeigt auch: Die Karten aus der Vergangenheit sind prachtvolle Geschichtsbücher, die ein Weltbild einer früheren Zeit eröffnen

Bedeutung der Krefelder Atlanten Laut Bibliotheksverband gibt es in Düsseldorf ein ähnliches Exemplar mit 26 Karten. Die beiden Krefelder Bände bringen es auf 197 Karten.

Der Atlas Minor und ein zweiter historischer Atlas-Band werden zurzeit von Fachleuten in Berlin restauriert. Die Arbeiten kosten etwa 50.000 Euro, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) des Kulturstaatsministeriums bezahlt werden.

Der Niederländer Visscher, 1618 in Amsterdam geboren und dort 1679 gestorben, war Kupferstecher, Kartograph und Verleger und gehörte zur niederländischen Kunsthändler- und Kupferstecherdynastie Visscher. Es war ein hoch angesehener und einträglicher Beruf, denn in jener Zeit wandelte sich das Weltbild rasant: Visscher und seine Kollegen waren gefragt.

Abrissreife Häuser in Krefeld

Abrissreife Häuser in Krefeld : Eigentümerwechsel bei Schrottimmobilien stockt

Verkehr in Krefeld

Verkehr in Krefeld : Rheinbrücke muss umfassend saniert werden

Es war die Epoche des Rationalismus, der großen naturwissenschaftlichen Entdeckungen. Galilei. Kepler. Newton. Und die im 16. Jahrhundert begonnene Vernetzung der Kontinente durch den Handel nahm Fahrt auf. China und Indien waren weltweit die größten Volkswirtschaften. Von dort kamen Gewürze und feine Seide, die in Europa heiß begehrt waren – von denen, die bezahlen konnten. „Herrscherhäuser haben Flotten von drei Schiffen ausgestattet, die zu Forschungszwecken aufbrachen“, erzählt Rolf Stefan, der die Restaurierungsprojekte der historischen Schätze im Museum koordiniert. Denn die Neue Welt war immer noch zu großen Teilen unerforscht. Der Atlas Minor zeigt, dass im Verständnis der Zeitgenossen Kalifornien im 17. Jahrhundert noch eine Insel im kalifornischen Meer war, vor der Küste New Mexicos, wo die Apachen lebten. Die Landesgrenzen waren vereinfacht und ungenau.

Noch besser offenbart sich der Stand der Weltentdeckung an einer Karte von Südamerika. Die brasilianische Küste ist detailliert aufgeführt. Es war Kolonialgebiet der Portugieser, heftig umkämpft von den Niederländern. Um 1600 war Brasilien der größte Zuckerproduzent der Welt. Es gab einen florierenden Dreieckshandel: Manufakturprodukte wurden in Afrika gegen Sklaven verkauft, die wiederum in Süd- und Nordamerika gegen Edelmetalle, Zucker, Kakao und Gewürze eingetauscht wurden, die nach Europa transportiert wurden. Das Landesinnere – noch weitgehend unerforscht – stellten sich Visschers Zeitgenossen als Wüste mit einigen Bergen vor.