Gastspiel in Krefeld : Theater zeigt Gropius und die Bauhäusler im politischen Kampf

Krefeld „Der Silberprinz“ des Theaters der Klänge hat Längen, aber auch viele spannende Momente.

Wer war Walter Gropius? lautet die große Frage, an der sich das streckenweise etwas langatmige Stück abarbeitet. Weimar beruft den Berliner Architekten Walter Gropius 1919 an die Kunstschule. Einer seiner vielen Weggefährten ist Max Thedy. Thedy, wunderbar gespielt von Simon Fleischhacker, ist bereits über zwei Jahrzehnte an der Kunsthochschule. In seinem Unterricht lehrt er altmeisterliche Salonkunst, denn die Staffelei gilt es schließlich zu verteidigen, heißt es an späterer Stelle. Dass der junge, weltgewandte Gropius mit dem althergebrachten Kunstverständnis und den Meisterklassen aufräumen möchte, die Kunsthochschule kurzerhand in Bauhaus – Das Modell für die Verbindung von Kunst und Handwerk umbenennt, ist nur eine von vielen Erneuerungen, die bei den alten Professoren und teilweise auch Studenten auf großen Unmut stoßen.