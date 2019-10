Stadtumbaubüro in Krefeld : Info-Abend zum Thema Fassadenanstrich

Krefeld Obermeister Ingo Pawlowski beantwortet im historischen Stadtbad Fragen zu Malerarbeiten in der City.

(RP) Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung in der Krefelder Stadtverwaltung bietet für Immobilieneigentümer der Innenstadt eine Informationsveranstaltung zum Thema „Fassadenanstrich“ an. Die Quartiersmanagerin Birgit Causin hat den Malermeister Ingo Pawlowski, Obermeister der Malerinnung, am Donnerstag, 7. November, ab 17 Uhr zu Gast im Stadtumbaubüro im historischen Stadtbad an der Neusser Straße 58-60. Der Handwerksmeister referiert rund um das Thema Fassadenanstrich und gibt im Anschluss Antworten auf Fragen der Besucher: Worauf muss ich achten, wenn ich mein Haus streichen lassen möchte, was muss ich bei Rissen in der Fassade beachten, welche Farbe ist die Richtige, wie gestalte ich meine Fassade, gibt es Zuschüsse?