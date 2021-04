Christoph Metzelder vor Gericht : „Ich werde den Rest meines Lebens mit dieser Schuld als Teil der Gesellschaft leben müssen“

Foto: dpa/Federico Gambarini 8 Bilder Prozess gegen Christoph Metzelder in Düsseldorf gestartet

Düsseldorf Seit Donnerstag muss sich Christoph Metzelder vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. Ihm wird der Besitz und die Weiterleitung von Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen. Nach einer Unterbrechung legte Metzelder ein Teilgeständnis ab.

Wenige Minuten vor Beginn des Prozesses betritt Christoph Metzelder am Donnerstagmorgen mit seinen Verteidigern und begleitet von mehreren Wachtmeistern das Justizgebäude in Düsseldorf. Dutzende Fotografen hatten seit dem frühen Morgen auf die Ankunft des Angeklagten gewartet, 16 Wachtmeister waren eingesetzt – am Dienstagabend hatte das Amtsgericht noch verfügt, dass nur in abgegrenzten Bereichen Bilder- und Filmaufnahmen gemacht werden dürfen, „aus Gründen der Sicherheit“, hieß es.



Nach vielen Monaten ist dies der erste öffentliche Auftritt des Ex-Fußball-Nationalspielers. Bis heute hat der 40-Jährige persönlich geschwiegen zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Metzelder nimmt zwischen seinen drei Anwälten Platz, während die Staatsanwältin die Anklage verliest, macht er sich hin und wieder Notizen. Metzelder soll im Sommer 2019 drei Frauen in insgesamt 29 Fällen kinderpornografische Bilder und Videos per Whatsapp zugeschickt zu haben. Die Bilder zeigen laut Anklage den schweren sexuellen Missbrauch von Jungen und Mädchen unter 14 Jahren. Einige Kinder waren jünger als zehn Jahre alt. Zum Versand der Bilder sei es im Austausch mit den Frauen per Chat über sexuelle Neigungen gekommen, wie die Staatsanwältin sagt. Die meisten Chats waren laut Anklage am frühen Morgen oder spät abends. Bei einer Durchsuchung wurde im Herbst 2019 Metzelders Mobiltelefon sichergestellt. Darauf befanden sich laut Staatsanwaltschaft 297 kinder- und jugendpornografische Bilder und Videos, die Metzelder „mit der Zielsetzung der sexuellen Erregung“ gespeichert hatte.



Keine halbe Stunde nach Beginn wird der Prozess unterbrochen. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung ziehen sich zu einem Rechtsgespräch zurück, das mehr als zweieinhalb Stunden später mit dem Ergebnis endet, dass keine Verständigung zustande kam. Das Gericht hatte Metzelder eine Bewährungsstrafe von zehn bis zwölf Monaten im Gegenzug für ein Geständnis in Aussicht gestellt. Aber: „Die Staatsanwaltschaft wollte keine Verständigung herbeiführen“, sagt die Amtsrichterin. Und dann redet Metzelder. Erst mit fester Stimme. Er spricht von seiner persönlichen Verantwortung und dass er sich in den vergangenen Monaten mit den Tatvorwürfen auseinandergesetzt habe. Er gesteht den Besitz von 18 Bilddateien. „Ich habe nur das besessen, was ich verschickt habe“, sagt er. „Es gab keine Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche. Und es waren auch keine Übergriffe geplant.“ Er wisse aber, „welches unsägliche Leid“ hinter solchen Bildern und Videos stecke. Er habe „Extremfantasien“ in den Chats ausgetauscht, Metzelder spricht von der „Faszination des Unaussprechlichen“. Er betont, nicht in einschlägigen Foren oder im Darknet nach Bildern gesucht zu haben. „Es waren frei zugängliche Seiten des Internets und ich habe Screenshots verschickt“, sagt er. „Ich akzeptiere die Strafe und möchte die Opfer sexueller Gewalt um Verzeihung bitten.“ Metzelders Stimme bricht, er ist den Tränen nahe. Dann sagt er: „Ich werde den Rest meines Lebens mit dieser Schuld als Teil der Gesellschaft leben müssen.“