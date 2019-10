Stadtverwaltung : Führerscheinstelle: SPD will Engpässen vorbeugen

Krefeld Sozialdemokraten wollen Personalnot mit Springer-Stellen und breiter Qualifizierung der Mitarbeiter begegnen.

(sti) Die Personalengpässe in der Führerscheinstelle hatten mit reduzierten Öffnungszeiten für Aufsehen gesorgt. Darauf hat die Stadtverwaltung reagiert. Sie hat kurzfristig gewährleisten können, dass die Führerscheinstelle an der Elbestraße 7 ihren normalen Betrieb zu den üblichen Öffnungszeiten wiederaufnehmen konnte.

Die Hintergründe sind Anlass für die Krefelder Sozialdemokraten, das Thema am Donnerstag, 31. Oktober, im Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit zu erörtern. Aufgrund von mehreren Krankheitsfällen in der Führerscheinstelle habe die Stadt zwischenzeitlich einen Notdienst organisiert. Wegen des notwendigen Fachwissens zur Bearbeitung und Ausstellung von Dokumenten komme nur ausgewähltes Personal infrage. Gegebenenfalls seien Schulungen auf weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung auszudehnen, damit diese im Bedarfsfall einspringen könnten, argumentiert SPD-Ratsherr Hans Butzen.

Grundsätzlich könnte aber auch ein Mehrbedarf an Personal in diesem Bereich vorhanden sein. Im Fachbereich 31 (Bürgerservice) seien zur Gewährleistung der Öffnungszeiten der Bezirksverwaltungsstellen in den Stadtteilen so genannte Springkraft-Stellen geschaffen worden, die womöglich Vorbildcharakter für den Fachbereich (Sicherheit und Ordnung, hier Abteilung Straßenverkehrs- und Bußgeldangelegenheiten) haben könnten. Die SPD-Fraktion im Rat beantragt, der Ausschuss soll die Verwaltung beauftragen einen Sachstandsbericht zu erstellen, der eine differenzierte Darstellung der Stellensituation im Fachbereich Sicherheit und Ordnung – konkret für die Abteilung Straßenverkehr- und Bußgeldangelegenheiten – beinhaltet. Ferner soll sie Auskunft darüber geben, ob die vorhandenen Stellen grundsätzlich zur Erledigung der Aufgaben und zeitnahen Abarbeitung der nachgefragten Dienstleistungen ausreichen. Darüber hinaus soll die Stadtverwaltung darstellen, ob eventuell die Einrichtung von Springkraft-Stellen – analog zu den im Fachbereich Bürgerservice eingerichteten Stellen – dazu beitragen kann, zukünftig Ausfallzeiten zu minimieren. Weiter möchte die SPD erfahren, wie Mitarbeiter der Stadtverwaltung für die Aufgabenerledigung in der Fachabteilung zu schulen wären, damit diese im Notfall einspringen könnten.