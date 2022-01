Weiträumige Sperrungen in Gewerbegebiet : Großbrand in Krefeld – vierköpfige Familie verletzt

Update Krefeld Im Gewerbegebiet Hafelsstraße in Krefeld herrscht weiter Ausnahmezustand – der Brand ist laut Feuerwehr aber unter Kontrolle. Es gibt vier Verletzte, darunter zwei Kinder. Die Ergebnisse der Luftmessung ergaben keine gefährlichen Bestandteile.

Aufatmen in Oppum und Linn. Die Warnung vor dem Rauch, der durch den Brand im Gewerbegebiet Hafelsstraße ausgelöst worden war, gilt nicht mehr. Die Luftmessungen ergaben keine für den menschlichen Körper schädlichen Stoffe. Seit den Mittagsstunden ist auch der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle. Über 70 Einsatzkräfte sind aktuell noch im Einsatz, um die Glutnester in der Lagerhalle eines Glasunternehmens, das gegenüber des Globus-Kaufhauses liegt, zu löschen. Wie Christoph Manten, Sprecher der Krefelder Feuerwehr, im Gespräch mit Welle Niederrhein sagte, könne wegen Einsturzgefahr nur von Außen gelöscht werden, was die Arbeiten erschwere.

1.732 Neuinfektionen in einer Woche : Corona-Inzidenz in Krefeld steigt auf 838

Neben der Warn-APP Nina machten auch die Sirenen um 11 Uhr auf den gefährlichen Brand aufmerksam. Zahlreiche Krefelder sahen dicke Rauchschwaden über ihr Wohngebiet hinweg ziehen. Bis Uerdingen soll Brandgeruch in der Luft gelegen haben, gaben Anwohner in den Sozialen Netzwerken an. Was den Brand ausgelöst hat, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar.