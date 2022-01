Jahrzehntelanges künstlerisches Schaffen : Graphiker und Fotograf Theo Windges übergibt Archivgut

Krefeld Farbige Flugzeugdächer sind seine Erfindung. Dieser Coup verschaffte dem jungen Künstler einige Aufträge. Er entwarf er für Stadt, Vereine und Institutionen in Krefeld vor allem Veranstaltungsplakate.

Über Krefeld hinaus wurde Windges bereits zu Beginn seiner Karriere bekannt: Anfang der 1970er-Jahre erhielt der Krefelder Graphiker von einer Düsseldorfer Fluglinie den Auftrag, ein neues Erscheinungsbild zu entwerfen. So entwickelte er sie Idee, die Dächer der Jets rot lackieren zu lassen – damals eine Weltneuheit. „Die Dächer von allen Maschinen waren früher weiß, weil sich sonst die Flugzeuge in der Sonne aufheizten“, berichtete Windges. Doch der Effekt gefiel den Betreibern der Fluglinie so gut, dass sie sich sagten: Ach, die drei Grad merkt doch keiner. „Das war dann ein riesiges Palaver, als die erste Maschine von Amsterdam in Düsseldorf landete“, erinnert sich Windges. Die Mitarbeiter hätten gelästert, da kommt die Feuerwehr. Die Chefs seien jedoch begeistert gewesen.