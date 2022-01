Am Zollhof in Uerdingen : Neu gestalteter Spielplatz ist fertig

Am Zollhof in Uerdingen

Bereits am vergangenen Wochenende wurden die Spielgeräte wieder von vielen Kinder genutzt. Foto: SPD Uerdingen

Krefeld Der seit mehreren Jahren wegen vorhandener Altlasten gesperrte Kinderspielplatz am Rhein zwischen der Rheinpromenade, dem Zollhof und der Kronenstraße ist jetzt wieder für die Kinder nutzbar.

Die Flächen sind neu gestaltet worden, mit den neuen Spielgeräten – unter anderem ein großes „Rheinschiff“ – können die Kinder wieder auf große Fahrt gehen, denn die Sperrgitter sind weggeräumt worden. Somit verbleiben nur noch kleinere Restarbeiten an den Wegeflächen. Umgehend wurden die Spielgeräte von Kindern bereits am vergangenen Wochenende wieder „in Besitz genommen“. Durch den sanierten Spielplatz ist die Rheinpromenade nochmals um ein Highlight bereichert und Uerdingen auch für Kinder wieder nahe an den Rhein gerückt worden.