4. Sinfoniekonzert in Krefeld : Don Juan hat keine Chance gegen Corona

Krefeld Wegen der verschärften Abstandsregeln muss das Programm des Sinfoniekonzerts im Februar geändert werden. Wie der größte Verführer aller Zeiten trotzdem die Hauptrolle spielt.

Don Giovanni ist ein Gewinner der Krise. Sehen wir es mal so: Der Schürzenjäger à la Mozart wird beim nächsten Sinfoniekonzert am 15. und 18. Februar in verschiedenen Facetten musikalisch ausgeleuchtet. Denn er hat sein Pendant Don Juan von Richard Strauss ausgeknockt - und den Falstaff (von Edward Elgar) gleich mit. Genau genommen sind diese beiden Werke, die ursprünglich auf dem Programm der Niederrheinischen Sinfoniker gestanden haben, den Schutzmaßnahmen in der Pandemie zum Opfer gefallen, die entgegen aller Hoffnungen nicht gelockert wurde. Zu große Besetzung - zu großes Risiko.