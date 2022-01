Projekt am Elfrather See : CDU trägt Offenlage zum Surfpark mit – unter Bedingungen

Projekt am Elfrather See

Krefeld Die CDU-Fraktion steht dem Surfpark-Projekt positiv gegenüber, stellt aber Bedingungen für die Zustimmung zum Offenlage-Beschluss. Damit bleibt es spannend bis zur Ratssitzung

Die CDU wird in der Sondersitzung des Rates einen eigenen Antrag mit Bedingungen für den Offenlage-Beschluss zum Surfpark einbringen. Nur wenn die Bedingungen erfüllte werden und sich eine Mehrheit für ihren Antrag findet, will sie dem Offenlagebeschluss zustimmen. Im Kern geht es der Fraktion darum sicherzustellen, dass keine Kosten für einen möglichen Rückbau an der Stadt hängenbleiben und dass der Investor an den Kosten für Verkehrsinfrastruktur beteiligt wird. Damit liegt der Ball jetzt im Feld der SPD: Der CDU-Antrag hat nur mit den Sozialdemokraten eine Mehrheit im Rat. Die SPD hat den Antrag am Mittwoch bekommen, auch der Investor ist informiert.