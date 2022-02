Polizei sucht Zeugen : Brennende Autos in Kevelaer waren Brandstiftung

Kevelaer Nach der Untersuchung durch Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen herrscht nun Klarheit: Das Feuer ist nicht durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Als erstes hatte ein Smart gebrannt, danach weitere Fahrzeuge.

Die Polizei ist sich nun sicher: es war Brandstiftung. Am Montagmorgen brannten vier Autos vor einer Autowerkstatt am Gewerbering in Kevelaer, ein fünftes wurde beschädigt. Montag im Laufe des Tages waren Kriminalpolizei und ein Sachverständiger vor Ort. Das Ergebnis: Ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden. „Wir gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus“, heißt es seitens der Polizeipressestelle. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas Verdächtiges am Montagmorgen in der Zeit zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr gesehen oder gehört haben. Hinweise an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. Um halb fünf waren die ersten Einsatzkräfte der Kevelaerer Feuerwehr alarmiert worden. Als sie zur Einsatzstelle kamen, brannten bereits vier Autos lichterloh. Ein fünftes wurde bei dem Brand beschädigt. Bei den Autos handelt es sich um einen Smart, einen VW Käfer, einen Mercedes, einen Volvo und einen Skoda. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Zeitweise waren bis zu 110 Einsatzkräfte vor Ort, allerdings konnte das Feuer schnell unter Kontrolle und Entwarunung gegeben werden, erklärt Markus Rademacher von der Feuerwehr Kevelaer. Es war einer von vielen Einsätzen, die die Feuerwehr am Wochenende in Atem hielt. Das Sturmwochenende sorgte dafür, dass von Donnerstag bis Montag die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr im Dauereinsatz waren.