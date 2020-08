Pandemie : Deutlicher Anstieg von Corona-Infizierten nun auch in Krefeld

Krefeld Die Zahl der insgesamt Infizierten ist von 717 auf 732 angestiegen. Auch bei McDonald’s am Dießemer Bruch gab es einen Infizierten; das Schnellrestaurant ist aber kein Hotspot für Ansteckungen.

Der bundesweite Aufwärtstrend bei den Corona-Infektionen hat nun auch Krefeld erreicht. Über das Wochenende stieg die Zahl der Infizierten deutlich von zuletzt 29 auf nun 41 Personen. Die Gesamtzahl der Infizierten in der Stadt ist damit von 717 auf 732 angestiegen. In den vergangenen Wochen lag die Zahl der Neuinfizierten pro Tag meist unter fünf. Damit ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen, also die Kennzahl für die Geschwindigkeit der Ausbreitung. Demnach liegt die Zahl neu infizierter Personen pro 100.000 Einwohner in Krefeld nun bei elf innerhalb der vergangenen sieben Tage – zuletzt waren es nur acht. Zwei Personen befinden sich mit Corona-Symptomen im Krankenhaus, eine von ihnen muss beatmet werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung hat Oberbürgermeister Frank Meyer den Corona-Krisenstab der Stadt Krefeld wieder einberufen, der zuletzt vor mehr als fünf Wochen regulär getagt hatte. „Die jetzige Lage und der anstehende Kita- und Schulstart machen es notwendig, dass wir uns mit unseren Experten wieder intensiver über die Entwicklung austauschen“, betont Frank Meyer.