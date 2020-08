Gesundheit in Krefeld : Zahl der Diabetes-Toten in Krefeld steigt rapide an

Mit einem Messgerät wird der Blutzuckerwert bestimmt. Die richtige Einstellung ist gerade in Corona-Zeiten wichtig. Foto: dpa/Jens Kalaene

Krefeld Krankenkassen schlagen Alarm: Innerhalb von drei Jahren sind ein Drittel mehr Diabetes-Patienten an ihrer Krankheit gestorben. Diabetiker, die schlecht eingestellt sind, können in Corona-Zeiten in die Risikogruppe fallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

(ped) Die Zahl sieht auf den ersten Blick nicht spektakulär aus: 61. So viele Krefelder sind laut der aktuellsten Statistik von IT.NRW im Jahr 2018 an Diabetes gestorben. Im Straßenverkehr waren es im selben Jahr 490. Aber die Entwicklung ist alarmierend. Denn innerhalb von drei Jahren hat sich Zahl der an ihrer Zuckerkrankheit Verstorbenen um ein Drittel, genau 32,6 Prozent, gesteigert. Gerade in der Corona-Krise ist eine stabile Blutzuckereinstellung wichtig. Diabetiker gehören zur Risikogruppe. Die Krankenkassen bieten ihnen spezielle medizinische Programme an.

Rund sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden an Diabetes, darunter zwei Millionen, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen. Denn der gestörte Zuckerstoffwechsel bleibt oft lange unbemerkt. Doch im Laufe der chronischen Erkrankung werden die Gefäße geschädigt, Durchblutungsstörung, Netzhaut- und Nierenschäden sowie Her-Kreislauferkrankung sind häufig die Folge.

Die Kurve geht weiter nach oben: Statistisch kommen jeden Tag 750 Diabetes-Patienten hinzu. Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic nennt die wesentlichen Ursachen für den Anstieg von Diabetes: „eine dramatische Zunahme von Übergewicht und Fettsucht, vermehrten Konsum von „Junk Food“ bzw. von Nahrungsmitteln mit geringem Nährwert und einem hohen Kaloriengehalt, die abnehmende körperliche Aktivität der Menschen und nicht zuletzt die steigende Lebenserwartung. Dabei kann man gerade durch eine gesunde Ernährung sein Diabetes-Risiko deutlich senken.“

Lobscheid verweist auf eine Studie aus sieben europäischen Ländern, die gezeigt hat, „dass Menschen, die nur wenig zuckerhaltige Erfrischungsgetränke, Fleischprodukte und Weißbrot zu sich nehmen, ein wesentlich niedrigeres Risiko haben, an Altersdiabetes zu erkranken“.

Die Krankenkassen haben deshalb ein sogenanntes Disease-Management-Programm (DMP) entwickelt, das sicherstellt, dass die Behandlung von Diabetikern nach einheitlicher Leitlinien erfolgt, die dem neusten Forschungsstand entsprechen. Eine optimale Versorgung ist diesen Monaten unerlässlich. „Laut Deutscher Diabetes Gesellschaft (DDG) haben Diabetiker ohne Vorerkrankungen, die eine gute Blutzuckereinstellung mit stabilen Werten und einem gesunden Lebenswandel verbinden, kein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe bei einer Corona-Erkrankung“, berichtet der Krankenkassensprecher.