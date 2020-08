Eishockey : Patrick Demetz bleibt zwei weitere Jahre beim KEV’81

Krefeld Leistung wird belohnt. Das ist im Eishockey genauso wie in allen anderen Sportarten auch. Davon profitiert nun auch Patrick Demetz vom KEV’81, dessen Vertrag gleich um zwei Jahre verlängert wurde.

Der am 8. Oktober 2000 im italienischen Bressanone geborene Angreifer durchlief alle Nachwuchsnationalmannschaften seines italienischen Heimatlandes. In der vergangenen Saison absolvierte er für die U23 des KEV in Oberliga 28 Spiele, erzielte drei Tore und war an acht weiteren Treffern beteiligt. Für die U20 lief der 185 cm große und 83 kg schwere Stürmer sechs Mal auf. In der Saison 2018/19 erzielte er in 40 Spielen 25 Tore und war an 26 weiteren Treffern in der Deutschen Nachwuchsliga beteiligt. Sportvorstand und U23-Trainer Elmar Schmitz sagt über seinen Schützling: „ Pato hat in der vergangenen Saison auf dem Eis eine tolle Entwicklung genommen. Er gibt immer alles für sein Team und ist einer der besten Unterzahlspieler. Sein großer Vorteil ist, dass wir ihn sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung einsetzen können. Perspektivisch traue ich ihm den Sprung ins Profieishockey zu“.