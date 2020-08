Fußball-Testspiel : Teutonia überzeugt beim 2:2 gegen Wegberg-Beeck

St. Tönis Es war das Duell von zwei Aufsteigern. Dabei durfte sich der künftige Oberligist Teutonia St. Tönis zumindest wie ein Sieger fühlen, auch wenn er die Partie gegen den klassenhöheren FC Wegberg-Beeck nicht gewann.

Trainer Bekim Kastrati gab Spielern eine Chance, die bisher nicht so sehr zum Zuge kamen. Einer davon war der junge Keeper Gian-Luca Mariano. Der 18-Jährige legte ein starkes Debüt hin und hinterließ einen sicheren Eindruck. Beide Mannschaften kamen zu jeweils zwei guten Chancen, wobei die Gäste einen Lattentreffer verzeichneten. Nachdem Kai König verletzt raus musste, Nachrücker Santiago Suaterna-Florez und Brian Dollen ebenfalls, war Kastrati zu weiteren Wechseln gezwungen. Auf den guten Auftritt hatte das aber keine negativen Auswirkungen. Die Treffer für St. Tönis fielen kurz nach der Halbzeit. Zunächst beförderte ein Gäste-Akteur einen Freistoß von Kevin Breuer ins eigene Netz (48.), danach erhöhte Youngster Leonard Bajraktari im Anschluss an eine sehenswerte Kombination auf 2:0 (51.). Der Viertliga-Aufsteiger egalisierte durch zwei Treffer (56./87.), so dass es am Ende ein leistungsgerechtes Ergebnis gab.