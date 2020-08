Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 2. August) : 23 Neuinfektionen am Wochenende

Mönchengladbach Die Zahl der Corona-Infizierten ist am Wochenende vom 1. und 2. August stark angestiegen. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldet am Sonntag insgesamt 23 neue positive Tests.

Am Sonntag, 2. August, (Stand: 8 Uhr) verzeichnet das Gesundheitsamt insgesamt 81 (Samstag: 71) Personen in Mönchengladbach, die aktuell mit dem Virus infiziert sind. Am Samstag waren 13 neue Fälle hinzugekommen, am Sonntag waren es zehn. Am Freitag waren noch 60 Personen akut infiziert.