Testspielsieg in Kapellen : Neue Handschrift bei der HSG schon zu sehen

Krefeld Im Testspiel des Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein beim Verbandsligisten TV Kapellen trafen beim 38:25-Sieg alle Feldspieler. Der Spielplan ist raus: Die HSG startet das Projekt Wiederaufstieg gegen Haßloch.

Der Übungsleiter der Eagles maß dem Ergebnis keine besondere Bedeutung bei, ging es ihm doch eher darum, dass sich keiner verletzte und dass sich im derzeit befindlichen Aufbauprozess seine Schützlinge weiter entwickeln: „Wir wollen die Dinge, die jetzt auffällig sind, abstellen. Wir haben zum Beispiel einen Tag vorher beim 31:29-Sieg gegen die Limburg Lions, die zu den stärksten niederländischen Team gehören, mit einer offensiveren Abwehr gespielt, da haben wir bisher noch nicht viel mit gemacht. Gegen Kapellen habe ich dann mal die Kräfte verteilt.“ Das ließ sich dann am Ende auch an der Torschützenliste erkennen, wo sich jeder HSG-Feldspieler mindestens einmal eintragen durfte. Besonders auffällig war dabei, dass viele Tore über die Außenbahnen zustande kamen, was zur Zweitligasaison die große Schwäche war. Unterdessen nimmt die Saison 2020/21 der Dritten Liga weiter an Gestalt an. Nach den Gruppeneinteilungen haben alle 72 Mannschaften ihren Kennbuchstaben erhalten und wissen ab sofort, an welchem Spieltag sie wo gegen wen antreten. Die Vereine sind nun angehalten, bis zum 15. August alle notwendigen Termine von Spielstätten über genaue Termine bis hin zu Trikotfarben online zu hinterlegen.