Corona aktuell : Zahl der Corona-Fälle steigt weiter leicht an

Die Zahl der Corona-Fälle steigt in Leverkusen weiter an. Foto: dpa/Peter Steffen

Fallzahlen Das Coronavirus behält die Stadt weiter im Griff. Die Infektionszaheln in Leverkusen steigen, wenn auch nur leicht.

Am Montag meldet die Stadtverwaltung 28 akute Fälle, drei mehr als am Vortag. 314 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt in Leverkusen infiziert worden, 271 sind inzwischen genesen. Fünf Personen starben an den Folgen einer Ansteckung mit dem Coronavirus.