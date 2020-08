Kommunalwahl in Krefeld : Wahlkampf der OB-Kandidaten in Linn

Linn ist mehr als seine Burg und die Museen. Vertreter des Bürgervereins zeigten den Ort jetzt bei einer Radtour Mitgliedern verschiedener Parteien. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Mit den drei aussichtsreichsten OB-Kandidaten machte der Linner Bürgerverein eine Radrunde durch Linn. Damit wollte er zeigen, dass die 6500 Einwohner des Burgstädtchens in einem lebendigen Stadtteil leben.

Bei der Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters setzte sich Frank Meyer (SPD) in einer Stichwahl am 27. September 2015 mit 63,8 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen den Kandidaten der CDU durch. Zuvor hatte er auf einer gut besuchten Diskussionsveranstaltung des Linner Bürgervereins in der Museumsscheune das vielbeachtete Versprechen hinterlassen: „Diesmal sind die Vororte dran.“

SPD zu Gast in Linn: Ercüment Ak, Nicole Ertürk, Hubert Jeck, Frank Meyer, Nicole Karmainski, Stella Rütten (v.l.). Foto: Hubert Jeck

Nach nun gut fünf Jahren stellt sich Frank Meyer wiederum zur Wahl. Damals dabei war auch der Hülser IT-Manager Thorsten Hansen, der sich für die Grünen um das OB-Amt bewirbt. Neu auf das Kandidatenkarussell aufgesprungen ist die Rechtsanwältin Kerstin Jensen, die für die CDU antritt. Eingeweihte schätzen ihre Macherqualitäten als Organisatorin der Sommerspiele auf der Stadtwaldwiese „Spiel ohne Ranzen.“

Kerstin Jensen ist Kandidatin der CDU und radelte unter anderem mit Hubert Jeck und Stephan Galke (v.l.). Foto: Hubert Jeck

Info Bürgerverein setzt sich für die Linner ein Wer: Der Linner Bürgerverein (BV) vertritt als überparteilicher Zusammenschluss Linner Bürger die Belange des Burgstädtchens. Seine 570 Mitglieder entstammen hauptsächlich dem Ortsteil Alt-Linn. Bürgerpost: In einer kostenlos verteilten Auflage von 2500 Exemplaren informiert der Bürgerverein mit seiner „Linner Bürgerpost“ in vierteljährlichen Abständen über das, was Linn bewegt. Erfolg für die Bürger: Zusammen mit einer Bürgerinitiative konnte der BV verhindern, dass die Zufahrt zum geplanten Hafenbahnhof Trailerport durch das Wohnviertel an der Carl-Sonnenschein-Straße verläuft. Stattdessen soll eine neue Zu-und Abfahrt zur B 288 errichtet werden. Schwerpunktthemen bleiben aber weiterhin Verkehr, Lärm, Naturschutz, Nahversorgung und Ortsarchitektur. Informationen und Kontakt: Der Linner Bürgerverein ist unter info@buergerverein-linn.de oder www.buergerverein-linn.de zu erreichen.

Nach fünf Jahren im Amt wollte der Linner Bürgerverein auf einer weiteren Diskussionsveranstaltung in der Museumsscheune feststellen, wieviel aus der Ankündigung Meyers in den vergangenen fünf Jahren für Linn verwirklicht worden sei.

Die Straße Bruchfeld wird vom LKW-Verkehr beherrscht. Am Wochenende parken auf der rechten Seite ein LKW hinter dem anderen. Beim Begegnungsverkehr bleibt kein Platz mehr für Radfahrer, die hier um ihr Leben radeln. Der Linner Bürgerverein fordert, auf den breiten Bürgersteigen eine gemeinsame Nutzung für Fußgänger wie Radfahrer zuzulassen. Foto: Otmar Sprothen

Zwar hatte Meyer sein Versprechen eingelöst, die Linner Bezirksverwaltungsstelle zu erhalten.

Jeck traf auch die Grünen Heidi Matthias und Thorsten Hansen (r.). Hansen kandidiert für den OB-Posten. Foto: Hubert Jeck

Allerdings steigerte die Umsetzung nicht unbedingt das Vertrauen der Linner Bürger in das politische Handeln der Stadt. Nach langem Stillstand wurde eine Anlaufstelle für die Anliegen der Bürger im Textilmuseum montags geöffnet und mit einer Verwaltungskraft besetzt. Bei deren Ausfall gab es keine Vertretung, die Bezirksverwaltungsstelle blieb dann einfach geschlossen. ein Schild machte an der Außenseite auf die für alte Menschen bequeme Form aufmerksam, mit der Verwaltung in Kontakt zu treten. Der Linner Bürgerverein kritisierte diesen Zustand immer wieder: Solange die Stadt mit der Digitalisierung ihrer Serviceleistungen nicht für die Bürger deutlich sichtbar vorankomme, müssten die Verwaltungsstellen in den Vororten arbeiten können, um vor allem alten Menschen den Weg in die Innenstadt zu ersparen.

Um sich einen etwa 500 Meter weiten Umweg vom Ausgang des Linner Bahnhofs Richtung Oppum oder Bockum zu ersparen, nutzen nicht wenige den direkten Weg über die Gleise. An der ungesicherten Böschung am Bruchfeld hat sich ein regelrechter Trampelpfad gebildet. Die Bahnstrecke ist stark befahren. Der Bürgerverein fordert, dass die Stadt bei der DB auf eine Öffnung der Unterführung Richtung Bruchfeld dringt. „Muss es erst zu einem schweren Personenschaden kommen, bis sich an dieser Gefahrenstelle etwas tut?“, fragt BV-Chef Hubert Jeck. Foto: Hubert Jeck

Nach dem Versiegen des Linner Einzelhandels und dem Aus vieler Gaststätten sieht der Bürgerverein Linn auf dem Wege zu einer bloßen Schlafstadt für Krefeld und mittlerweile auch für das Umfeld Düsseldorfs, die nur dann belebt wird, wenn die Stadt die Burg zu Repräsentationsfesten nutzt oder große überregionale Events stattfinden. Noch wird Linn durch ein reges Vereinsleben zusammengehalten. Damit dies so bleibt, muss dieser Krefelder Stadtteil gepflegt und weiterentwickelt werden, so dass sich die Linner Bürger nicht abgehängt fühlen.

Das Pflaster der Rheinbabenstraße wurde stark vernachlässigt. Wo die Steine nicht mehr auf dem Untergrund hafteten, wurde mit Teer nachgebessert. Mittlerweile haben sich starke Unebenheiten gebildet, immer mehr Pflastersteine sind locker und gefährden Fußgänger wie Radfahrer. Der Bürgerverein hat beantragt, die Rheinbabenstraße zur Spielstraße umzuwidmen. Mit dieser Maßnahme soll nicht zuletzt auch überflüssiger Autoverkehr aus dieser Altstadtstraße herausgehalten werden. Foto: Hubert Jeck

Die Pandemiekrise jedoch machte das Vorhaben der Linner, eine erneute Scheunendiskussion zu veranstalten, zunichte. Dem Vorschlag des Grünen Thorsten Hansen folgte der Bürgerverein deshalb gerne, kritische Punkte in Linn gemeinsam mit dem Fahrrad abzufahren, so dass sich die aussichtsreicheren unter den neun Krefelder OB-Kandidaten ein direktes Bild vor Ort machen konnten. Vorschläge aus der Linner Bürgerschaft ergaben einen 13,7 Kilometer langen Rundkurs durch Linn mit einem ganzen Bündel von Verbesserungsvorschlägen, aus denen dieser Artikel fünf gewichtige auswählt. Alle OB-Kandidaten erwiesen sich auf dem Rundkurs durch Linn auch im dichtesten Verkehr als sattelfest. Kerstin Jensen erwischte einen Schlechtwettertag mit Regenschauern und starken Windböen. Trotzdem radelte sie tapfer weiter und trotzte dem Gegenwind. „Linn ist wirklich ein Stadtteil mit zwei Gesichtern. Ich bin froh, diese informative Tour gemacht zu haben“, sagte sie nach Abschluss der Führung beim gemeinsamen Kandidatengespräch mit den Vertretern des Bürgervereins im Linner Mühlenhof-Café. Sie will, assistiert von Stephan Galke, der aus Linn stammt, mit ihrer Partei Gespräche führen, welche Positionen des Bürgervereins von der CDU aufgenommen werden können.

Seit Jahren wird in Linn das Fehlen jeglicher Freizeitangebote für Jugendliche kritisiert. Einer privaten Initiative fehlte die Unterstützung. Sie löste sich wieder auf. Nun soll ein Investor das Gelände der ehemaligen katholischen Grundschule an der Königsberger Straße bebauen. Der Bürgerverein schlägt vor, an dieser ideal gelegenen Schnittlinie zwischen den beiden Linner Ortsteilen die neue Bebauung mit einem Jugendzentrum zu verbinden. Foto: Hubert Jeck

Frank Meyer kennt Linn gut. Der amtierende Oberbürgermeister erwärmte sich für die Idee eines Jugendzentrums auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule. Um diesem Vorschlag eine echte und dauerhafte Chance einer Verwirklichung zu verleihen, müsse aber ein großer Sozialträger gefunden werden. Auch an der Idee eines Stadtgeschichte-Museums fand Meyer Gefallen. Dies könne aber angesichts Corona-bedingten Belastung des Haushalts langfristig gedacht werden.

Der Paschhof liegt in unmittelbarer Museumsnähe. Zwischenzeitlich wollte die Stadt das vor sich hingammelnde Anwesen verkaufen, kam aber davon wieder ab. Der Bürgerverein warnt: Wenn die Stadt günstig gelegene Liegenschaften an Investoren abstößt, vergibt sie planerischer Entwicklungsmöglichkeiten. Unter Umständen ist sie gezwungen, Flächen und Gebäude für ein Mehrfaches des ehemaligen Verkaufspreises zurückzukaufen. Die Verantwortlichen sollten darüber nachdenken, den Paschhof dem Linner Museumszentrum zuzuordnen. Foto: Hubert Jeck