Pandemie in Remscheid : Corona-Zahlen steigen wieder

275 Remscheider wurden bislang positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Remscheid Über das vergangene Wochenende hat sich die Zahl der Corona-Fälle in Remscheid auf 16 erhöht, berichtet das städtische Gesundheitsamt am Montag. Am Samstag waren es noch zehn Erkrankte gewesen.

Insgesamt wurden bislang 275 Bürger positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet. 241 Remscheider gelten als genesen, 18 sind gestorben.

Darüber hinaus vermelden die Krankenhäuser, dass sich immer noch eine Person mit einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung befindet. Bei den Angaben aus dem Krankenhausbereich handelt es sich allerdings nicht zwangsläufig um Bürger aus Remscheid.

(red)