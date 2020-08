Fußball-Testspiele : Fußball-Landesligist VfL Tönisberg in Torlaune

Fußball-Landesligist VfL Tönisberg in Torlaune

Krefeld Der Landesliga-Aufsteiger VfL Tönisberg besiegt den Kreisligisten Teutonia St. Tönis II mit 7:3. Bezirksligist TSV Bockum trotzt dem Landesligist VfR Fischeln überraschend ein torloses Remis ab.

(WeFu) Seiner Favoritenrolle wurde der VfL Tönisberg im Testspiel gegen die zwei Klassen tiefer spielende Zweite von Teutonia St. Tönis voll gerecht. Nach 90 Minuten hatte der Landesligist einen standesgemäßen 7:3 (2:1)-Sieg heraus geschossen, wobei die Unkonzentriertheiten bei den Gästen, die gut begannen und für die Philipp Undi, Nick Falcone und Tolunay Eyüpolu mit ihren Treffern die Niederlage etwas erträglicher gestalteten, gegen Ende erheblich zunahmen. Beide Mannschaften machten in der Halbzeit vom möglichen Wechselkontingent, vier neue Spieler zu bringen, voll Gebrauch. Moreno Mandel, Jan-Niklas Esser, Kadir Benli (jeweils 2) und Niklas Jahny trafen für das Team von Trainer Andreas Weinand.

Mit einer starken Defensivvorstellung hielt Bezirksligist SSV Grefrath gegen den VfR Fischeln, der allerdings noch längst nicht alles an Bord hatte, ein respektables 0:0. Ein schöner Achtungserfolg für die Auswahl von Trainerrückkehrer Heinz Vossen.

Ebenfalls beachtlich, wenn auch nicht gegen einen Gegner, der die volle Kapelle aufgeboten hatte, hielt sich der TSV Bockum in der Begegnung mit der Oberligisten TSV Meerbusch, der am Ende mit 4:0 (2:0) die Nase vorn hatte.

In guter Frühform präsentierte sich die völlig neuformierte Elf des SV Vorst beim 4:2 (0:1)-Erfolg gegen den in Sachen Aufstieg hoch vorgewetteten FC Büderich mit den beiden Neuzgängen Adnan Aoudou und Oliver Wersig, beide von Teutonia St. Tönis gekommen. Halil Dost, Kevin Kaminski (Foulelfmeter), Cenk Kirciltepeli (toller Alleingang vorbei an drei Kontrahenten und dem Torwart) und Murat Arslan – alle vier sind Neuzugänge – sorgten beim Duell zweier Bezirksligisten für die SV-Tore.