Projekt in Krefeld : Neue „Quartiershelfer“ sollen Nachbarschaften unterstützen

Quartiersmanager Sandy Schilling (links) freut sich über die Unterstützung durch die neuen Quartiershelfer in Krefeld. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Dort, wo die Sozialstruktur als belastet gilt, sind ab sofort zehn Helfer unterwegs und zeigen Präsenz im öffentlichen Raum. Sie sollen eine wichtige Lotsenfunktion für die Bewohner übernehmen.

Zehn so genannte Quartiershelfer sind ab sofort in Krefeld dort unterwegs, wo die Sozialstruktur als sozial belastet gilt. Sie sollen aktive Nachbarschaften unterstützen und unternehmen täglich einen mehrstündigen Kontrollgang, melden Auffälligkeiten an die zuständigen Behörden und übernehmen selbst kleinere Aufgaben von Pflege und Müllbeseitigung.

Die Helfer treten ihre tägliche Arbeit von Einrichtungen aus an, die im Quartier liegen und über Wissen zum Sozialraum verfügen. Derzeit unterstützen die Bürgerinitiative rund um St. Josef im Josefsviertel, die Urbane Nachbarschaft Samtweberei im Samtweberviertel, die Jugendeinrichtung SpieDie im Quartier Hardenberg, die Diakonie im Bereich Stephansplatz, der Paritätische innerhalb der Vier Wälle, der Neukirchner Erziehungsverein am Bleichpfad, die Jugendeinrichtung Villa K am Stadtgarten, der Verein Emmaus und die Kirchengemeinde St. Anna die Arbeit der Quartiershelfer im Einsatzgebiet.