Corona-Regeln in Krefeld : Freitag öffnen Geschäfte mit ,Click, test and meet’

Krefeld Nach fünf Tagen mit einem Inzidenzwert unter 150 darf der Einzelhandel wider öffnen – als „Click, test and meet“. Da es mittlerweile viele Teststationen gibt, ist der Handel zuversichtlich.

Für den Einzelhandel war bereits die 150er-Grenze bei den Inzidenzwerten eine wichtige Schwelle: Bleiben die Werte fünf Tage darunter, darf der Handel wieder öffnen – nach dem Motto: „Click, test and meet“, also: mache einen Termin, einen Schnelltest und komm in den Laden. Für Krefeld heißt das: Ab Freitag ist der Einzelhandel wieder geöffnet. „Mittlerweile ist das Netz an Teststellen so dicht, dass wir zuversichtlich sind, dass das Angebot angenommen wird“, sagt Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft und Chef von Intersport Borgmann.