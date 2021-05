Auf den Spuren der Krefelder Seidenbarone : Architekturguide „Seide und Moderne“ ist online

Krefeld Die Stadt auf den Spuren der Seidenbarone und Großindustriellen entdecken, ist ab sofort kinderleicht. Ein Architekturführer beschreibt 75 Bauten.

So lässt sich etwa die hohe Anzahl von ehemaligen Lehrern und Absolventen des berühmten Bauhaus erklären, die von Mitte der 1920er bis in die 1960er-Jahre in Krefeld tätig waren. Ludwig Mies van der Rohe, Johannes Itten, Lilly Reich, Georg Muche und viele andere schufen bedeutende Architekturen, prägten das Textildesign und revolutionierten die Ausbildung der Gestalter und Gestalterinnen. Aber auch andere Vertreter der Moderne wie Hans Poelzig, Egon Eiermann und Bernhard Pfau bauten in Krefeld für die Seidenindustrie. Dieses Kapitel der Wirtschafts- und Kulturgeschichte hat das Projekt MIK e.V. bereits aus Anlass des Bauhaus-Jubiläums 2019 mit einem Wissenschaftlerteam erforscht, in einem Buch dokumentiert und in einer Ausstellung im Krefeld Pavillon von Thomas Schütte präsentiert.