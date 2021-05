Corona in Krefeld : Inzidenzwert für Krefeld sinkt unter 100

„Die Leute rufen uns an und möchten wissen: Wann gehen meine Kinder wieder zur Schule? Wann darf ich meinen Laden wieder öffnen?“ erklärt Oberbürgermeister Frank Meyer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ob mögliche Lockerungen in der kommenden Woche greifen, ist offen und hängt vor der weiteren Entwicklung ab. „Es besteht vorerst kein Anlass, Entwarnung zu geben“, sagt ein Stadtsprecher. Krefeld vermeldet den 172. Corona-Toten.

Der Countdown läuft: Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Krefeld unter den Wert von 100 gefallen (Stand: Mittwoch, 19. Mai, 0 Uhr). Das Robert-Koch-Institut errechnet aktuell 98,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Dienstag: 103,8). Sollte die Inzidenz stabil unter 100 bleiben, könnte es in einigen Tagen weitere Lockerungen geben. Die „Notbremse“ wird dann außer Kraft gesetzt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt. Dann gelten am übernächsten Tag keine verschärften Regeln mehr.

Das würde unter anderem heißen: Es gelten keine Ausgangssperren. Für Einkäufe, die über den täglichen Bedarf hinausgehen, wäre keine Terminbuchung (Click & Meet) mehr nötig. Allerdings ist die Anzahl an Kunden pro Quadratmeter begrenzt. Auch dürften Restaurants, Cafés und Kneipen ihre Außengastronomie öffnen. Die Zahl der Gäste ist je nach Platzangebot begrenzt. Gäste sowie die Mitarbeiter müssen vollständig geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sein. Ein Besuch von Zoos und Botanischen Gärten ist mit vorheriger Terminbuchung möglich. Freibäder dürfen begrenzt Besucher einlassen. Jedoch ausschließlich zur Sportausübung – die Liegewiesen dürfen nicht genutzt werden.

Info Präsenzunterricht für alle Schüler Laut NRW-Regierung sollen alle Schüler ab dem 31. Mai wieder landesweit Präsenzunterricht erhalten. Das gilt für alle Schulformen und bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Sieben-Tage-Inzidenz für NRW war am Mittwoch laut Robert Koch-Institut auf 79,9 Neuinfektionen gesunken.

Mit dem Absinken der Corona-Inzidenz in Krefeld mehren sich die Fragen zu anstehenden Lockerungen. „Die Leute rufen uns an und möchten wissen: Wann gehen meine Kinder wieder zur Schule? Wann darf ich meinen Laden wieder öffnen?“ so Oberbürgermeister Frank Meyer am Dienstag. Doch die Entscheidung darüber liege nicht bei der Stadt. Erst durch einen entsprechenden Erlass des Landes werde verbindlich festgestellt, dass die Bedingungen für Öffnungen erfüllt sind. Hoffen bleibt erlaubt, doch ob Lockerungen in der kommenden Woche greifen, ist offen und hängt vor der weiteren Entwicklung der Inzidenzwerte ab. „Es besteht vorerst kein Anlass, Entwarnung zu geben“, sagt ein Sprecher der Verwaltung mit Blick auf die aktuellen Zahlen für Krefeld. Denn innerhalb von 24 Stunden haben sich 53 weitere Personen mit dem Corona-Virus angesteckt. Die Zahl der aktuell Infizierten steigt leicht auf 374 Personen (Dienstag: 358). Seit Beginn der Pandemie wurden 11.246 Krefelder positiv auf Covid-19 getestet (Dienstag: 11.193), 10.700 Erkrankte sind inzwischen wieder genesen.

Das Gesundheitsamt meldet auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Eine Person im Alter von Ende 80 ist in einem Krefelder Krankenhaus an oder mit Symptomen von Corona verstorben. Es handelt sich um den 172. Todesfall seit Beginn der Pandemie. Aktuell werden noch 28 Krefelder stationär in den hiesigen Kliniken behandelt, sieben davon auf der Intensivstation. Sechs Patienten müssen aktuell künstlich beatmet werden. 32.337 Mal war eine Quarantäne fällig, 51.546 Krefelder wurden bislang auf Corona getestet.