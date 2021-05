Urteil wird Freitag erwartet : Tödlicher Messerstich in Dresden gegen 55-jährigen Krefelder

Ein Kerzenmeer gab es als sichtbares Zeichen bei der Gedenkfeier am 13. November an der Alten Kirche für den in Dresden getöteten Krefelder. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Verteidigung hat eine Verurteilung des 21-jährigen Angeklagten aus Syrien nach Jugendstrafrecht gefordert. Die Bundesanwaltschaft beantragte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ein Urteil des Oberlandesgerichts wird Freitag erwartet.

Der junge Syrer sei drei Jahre in staatlicher Obhut im Gefängnis gewesen, zum Teil in Isolation, sagte Verteidiger Peter Hollstein am Mittwoch in seinem Plädoyer vor dem Dresdner Oberlandesgericht. Es sei fraglich, ob sein Mandant dort zu einem Erwachsenen herangereift sei. Rein rechtlich sei er aber für Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung zu bestrafen. Die tödliche Messerattacke sei zu bedauern, sie sei eine Einzeltat eines Einzeltäters gewesen. Sein Mandant sei nicht Teil einer organisierten Struktur.

Kurz nach der Tat in Dresden war es in Krefeld zu einer Gedenkfeier für den 55-jährigen Krefelder vor der Alten Kirche gekommen. Eine Akustik-Version von „I will always love you“ füllte an dem Abend die Stille über dem Platz. Musik, die in diesem Moment niemanden kalt ließ. Es war Musik für den 55-Jährigen, es gab Worte des Gedenkens von Freunden, die ihn als ruhigen, friedlichen und umgänglichen Menschen bezeichneten. Der Christopher Street Day Verein hatte das Gedenken in der Seidenstadt mit einem zeitlichen Abstand organisiert, um der Familie Raum zu lassen und den Freunden Gelegenheit zum Trauern und Abschiednehmen zu geben. Aber auch um ein Zeichen setzen.