Kostenpflichtiger Inhalt: Aktuell liegt der Inzidenzwert in Krefeld bei 103,3 : Lokale, Kultur und Handel vor dem Neustart

Sinkt die Inzidenz nach den Vorschriften der NRW-Coronaschutzverordnung unter 50, werden Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opernhäusern und anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen erlaubt. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Krefeld steht vor dem Neustart nach dem Corona-Lockdown. Wir sagen, was in der Seidenstadt erlaubt ist, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter 100 Neuinfektionen je 100000 Einwohner liegt.