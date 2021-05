Neues Corona-Schnelltest-Zentrum an sieben Tagen offen : Erstes Drive-In-Testzentrum in Niederkrüchten

Niederkrüchten Auf Niederkrüchtener Gemeindegebiet hat jetzt das erste Drive-In-Zentrum für Corona-Schnelltests eröffnet.Weitere Anbieter sind Apotheken und Mediziner.

Die Jansen, Stevens & Krenzien GbR, die bereits je ein Corona-Schnelltestzentrum in Brüggen-Bracht und in Nettetal-Kaldenkirchen betreibt, hat nun auch eines in Niederkrüchten-Dam eröffnet. Die Drive-In-Anlage befindet sich am Raiffeisenmarkt, Sohlweg 1. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr.